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الخارجية الروسية: عواقب انضمام فنلندا والسويد لـ"الناتو" بعيدة المدى
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف
16 مايو 2022 11:41
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أنه لن يتم تعزيز الأمن في السويد وفنلندا بعد الانضمام إلى الناتو.
وأشار ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم، إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون خطأ له عواقب بعيدة المدى.
وقال نائب وزير خارجية روسيا إنه لا ينبغي لأحد أن تكون لديه أي أوهام بأن روسيا ستتقبل ذلك ببساطة، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو سيعتمد على الخطوات المستقبلية الملموسة لستوكهولم وهلسنكي.
وأضاف، إن الوضع العام في العالم بعد قرار السويد بالانضمام إلى الناتو سيتغير بشكل جذري.
وأعلنت فنلندا والسويد عن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام لحلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.
وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون موضع ترحيب، مشيرا إلى أن عملية انضمام هلسنكي وستوكهولم ستكون سلسة وسريعة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.
المصدر: وكالات
روسيا
السويد
الناتو
فنلندا
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