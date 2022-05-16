روسيا تكثف هجومها على دونباس بشرق أوكرانيا

أحد السكان المحليين يسير بين الأنقاض في ساحة منزله المدمر في قرية مالا روغان ، شرق خاركيف
16 مايو 2022 10:56
تستعد أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية المكثفة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، فيما يواصل الجيش الأوكراني هجومه المضاد في منطقة خاركيف.
واعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فيديو نشره مساء الأحد "نستعد لمحاولات جديدة من روسيا لمهاجمة دونباس لتكثيف تحركها بشكل ما نحو جنوب أوكرانيا"، مؤكدا أن "المحتلين يرفضون حتى الآن الإقرار بأنهم في مأزق".
وأفاد مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش مساء الأحد أن موسكو تنقل قوات من منطقة خاركيف (شمال) إلى لوغانسك في دونباس بهدف السيطرة على سيفيرودونيتسك، فيما أكدت رئاسة الأركان الأوكرانية صباح الإثنين أن الجيش الروسي يحشد قواته في إيزيوم بين خاركيف وسيفيرودونيتسك.
وكان سيرغي غايداي الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك التي تشكل مع منطقة دونيتسك حوض دونباس، صرح السبت "نستعد لهجمات كبرى في سيفيرودونتيسك وحول محور ليسيتشانسك-باخموت"، واصفا الوضع الإنساني بأنه حرج بشكل متزايد.
فبعد حوالى ثلاثة أشهر من الحرب باتت مدينة ليسيتشانسك البالغ عدد سكانها حوالى مئة ألف نسمة معظمهم من الناطقين بالروسية، منطقة مهجورة محرومة من المياء والكهرباء والشبكة الهاتفية، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.