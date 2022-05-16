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تعطيل الدوام الرسمي بسبب موجة غبار خانقة في العراق
تعطيل الدوام الرسمي بسبب موجة غبار خانقة في العراق
16 مايو 2022 09:48

أعلنت السلطات العراقية صباح اليوم الاثنين تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية.

وأعلنت وزارتي التربية والتعليم العالي تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل موعد الإمتحانات النهائية لهذا اليوم في جميع المراحل الدراسية والجامعات بعد أن تعرضت البلاد فجر اليوم إلى أعنف موجة من الغبار وسوء الأحوال الجوية مما أدى إلى إنعدام الرؤية. 

وبحسب مصادر في وزارة الصحة العراقية فإن المستشفيات العراقية أعلنت حالة التأهب القصوى لاستقبال المصابين بحالات الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي جراء كثافة الغبار المتصاعد، كما دعت الأهالي إلى عدم الخروج من المنازل فيما أوقفت المطارات العراقية جميع رحلتها الداخلية والخارجية لحين إنتهاء موجة الغبار. 

كما حثت مديرية المرور العامة سائقي الشاحنات والسيارات إلى توخي الحذر الشديد عند القيادة على الطرق الخارجية والشوارع الداخلية  بسبب انعدام الرؤية بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد منذ الليلة الماضية وبلغت ذروتها في ساعات الصباح لهذا اليوم. 

وكان العراق قد شهد خلال الشهر الماضي موجات متتالية من تصاعد الغبار وسوء الأحوال الجوية هي الأشد منذ عقود، قادمة غالبيتها من خارج الحدود. 

المصدر: د ب أ
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