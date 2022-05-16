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انتخابات لبنان.. استمرار الفرز وترقب لإعلان النتائج
طاقم الانتخابات اللبنانية يبدأ فرز الأصوات للانتخابات النيابية بحضور مندوبي الأحزاب ومراقبي الاتحاد الأوروبي في مركز اقتراع بالعاصمة بيروت
16 مايو 2022 08:05

تتواصل عمليةُ فرز الأصوات، اليوم الاثنين، في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في لبنان.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، في مؤتمر صحافي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد بلغت 41%.

وأضاف أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج.

وخسر سياسي مدعوم من حزب الله مقعدا يشغله منذ 30 عاما، أمام مرشح معارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

ومع استمرار فرز الأصوات لم تظهر التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا.

وتعد هذه أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في 2020.

المصدر: وكالات
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