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جوتيريش يندد بالهجوم "الدنيء" في أميركا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش
16 مايو 2022 07:16

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدّة، بعمليّة إطلاق النار العنصريّة التي راح ضحيّتها عشرة أشخاص في سوبرماركت في حيّ تقطنه غالبيّة من الأشخاص الذين يتحدرون من أصول أفريقية في بوفالو بشمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما ذكر المتحدّث باسمه الأحد. 

وقال نائب المتحدّث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان، إنّ "الأمين العام يشعر بالذهول لمقتل عشرة أشخاص إثر عمل دنيء من التطرّف العنصري والعنيف في بوفالو". كما قدّم جوتيريش تعازيه لعائلات الضحايا، آملاً في تحقيق العدالة في سرعة كبيرة، وفق المتحدّث.

المصدر: آ ف ب
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