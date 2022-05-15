سقوط ضحايا بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح "خطيرة"، الأحد، جراء إطلاق نار في كنيسة في كاليفورنيا، وفق ما أعلنت إدارة مقاطعة أورنج. وأكدت إدارة المقاطعة على تويتر أن شخصا "فارق الحياة في مكان الحادث"، مشيرة إلى إصابة أربعة ضحايا آخرين بـ"بجروح خطيرة". ووقع إطلاق النار في كنيسة بمنطقة "لاجونا وودز" في جنوب كاليفورنيا. واعتقل شخص واحد فيما يتعلق بالحادثة. وقال مكتب رئيس مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على موقع تويتر "المسؤولون يتحركون بناء على تقارير عن إطلاق نار على كنيسة في.. لاجونا وودز. أُطلقت النار على العديد من الضحايا. لقد احتجزنا شخصا وصادرنا سلاحا ربما استُخدم (في الهجوم)".