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روسيا تكشف خطوات ستتخذها إذا انضمت فنلندا للناتو
قاذفات صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات
16 مايو 2022 01:56

أعلن فيكتور بونداريف رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروسي خطوات جديدة تعتزم موسكو القيام بها إذا انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بونداريف إن موسكو ستضطر إلى تعزيز قواتها المنتشرة عند حدود فنلندا إذا تمت عملية الانضمام، بحسب ما نقلته عنه قناة «آر تي» الروسية الأحد.
وأشار بونداريف، على قناته في تطبيق «تلغرام»، إلى أن نية فنلندا الانضمام إلى حلف التاتو تمثل «خبراً مقلقاً ليس من الناحية العسكرية بل من الناحية الجيوسياسية».
وحذر السيناتور من أن الولايات المتحدة تسعى إلى «تحويل أراضي فنلندا منطلقا لإجراء مناورات للناتو وتدبير استفزازات واختبار أسلحة لحلف شمال الأطلسي ونشر قاعدة عسكرية أميركية»، مشيراً إلى وجود تاريخ مشترك وحدود برية يزيد امتدادها عن 1,2 ألف كيلومتر بين فنلندا وروسيا.
وتابع «لذلك في حال نشر أسلحة هجومية للناتو على مقربة مباشرة منا في فنلندا، سنرسخ الخطوط الأمامية وسنعزز قوام القوات الروسية عند الحدود. لا يوجد أي خطر على روسيا».
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قيادة فنلندا والسويد رسمياً عن نيتهما تقديم طلب للانضمام إلى الناتو.
وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة «ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى».

المصدر: د ب أ
روسيا
فنلندا
الناتو
حلف شمال الأطلسي
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