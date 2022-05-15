انتخاب رئيس صومالي جديد

فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالمنصب مرة أخرى في تصويت أجراه نواب البرلمان، الأحد، متغلباً على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد في جولة أخيرة. واستقبل المؤيدون النتيجة بالهتاف وإطلاق النار في الهواء في أنحاء العاصمة مقديشو بعد ثلاث جولات من التصويت على مدار اليوم. وصوت النواب على الرئيس الجديد في مطار مقديشو وسط حراسة مشددة. وتنافس في الانتخابات، التي بث التلفزيون الرسمي وقائعها مباشرة، 36 مرشحاً. نال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود 165 صوتا، أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد. وسبق أن تولى حسن شيخ محمود الرئاسة من العام 2012 وحتى العام 2017.