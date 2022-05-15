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خادم الحرمين يغادر المستشفى
سلمان بن عبد العزيز يغادر المستشفى
16 مايو 2022 01:02

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشفى، الأحد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وأضافت الوكالة، أن خادم الحرمين الشريفين غادر «مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح».
وقد وجه الملك سلمان بن عبد العزيز «خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة».

المصدر: وكالات
سلمان بن عبد العزيز
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