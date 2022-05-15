محمد بن زايد رجل السلام العالمي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

يشغل ملف تعزيز السلام والسلم الدولي، فكر وعقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ لذلك منحه أولوية وأعطاه من وقته وجهده خلال السنوات الماضية؛ لأن سموه يؤمن بأن العالم لن ينعم بالرخاء والتقدم والازدهار، إلا بالسلام، فهو الضامن الأول لصلاح البشرية.

ويجسد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج السلام والتسامح الذي يُعد أسلوب حياة وممارسة يومية.

ولذلك فالسلام والتسامح في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو نهج حياة وممارسة يومية وإرث استلهمه من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أثبتت المواقف والأيام أن الابن سرّ أبيه، وحامل لوائه، والأمين على إرثه، والذي يشكل ضمير الإمارات وعنوانها الأبرز، لاسيما في مجالات ترسيخ دعائم السلام والسلم العالمي.

وقد أثمرت جهود سموه، وكان له ما أراد، بأن تصبح دولة الإمارات عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات العالم أجمع، ما أدى إلى حدوث تنوع ثقافي غني بالعادات والتقاليد المختلفة. وساعد التعايش السلمي في الإمارات الذي يجمع أسمى مفردات الحب والسلام والتسامح في تهيئة كل أسباب الأمن والأمن والاستقرار مع زيادة وعي وإيمان الجميع بتقبل الآخرين.

وتدعم جهود صاحب السمو رئيس الدولة، في ترسيخ مستوى عميق من العلاقات الإنسانية الراقية التي تقوم على احترام الاختلاف والالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذا الشأن.

تكريم مستحق

قلدت مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام «رجل الإنسانية»، تقديراً لجهود سموه في تعزيز قيم السلام، والتعايش، والأخوّة الإنسانية، والتسامح.

ولصاحب السمو رئيس الدولة، دور ريادي في مجال خدمة الإنسانية جمعاء، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث كانت الإمارات من أول دول العالم التي مدت يد العون والمساعدة للدول الصديقة والشقيقة.

كما أعلن المجلس الاستشاري العلمي العالمي «ديساب» لمؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» 2021، فوز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كأفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2021.

ويأتي هذا الاختيار تقدير لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المستمر، وجهود سموه الخالصة في تقديم الإغاثة الإنسانية لجميع أنحاء العالم خلال جائحة «كوفيد-19»، وهو ما يعد عرفاناً دولياً لدعم سموه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتقديراً لما تقوم به الإمارات من دور ريادي في مجال تقديم المساعدات الطبية ودعم المحتاجين حول العالم، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كورونا».

مساعدة الإنسان

عُرِف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاهتمام بتقديم المساعدات للنهوض بالصحة والتعليم والنهوض بظروف الحياة لكثير من الشعوب والفئات الفقيرة والمعوزة، من اليمن إلى الصومال إلى سوريا إلى كل بقعة من هذه الأرض، نما إلى سمعه أن أهلها أو أطفالها في نكبة أو عوز أو فقر. وسموه «رمز للتواضع والإنسانية»، ويواسي الصغير والكبير، ويختلط بالناس، ويقترب من الشباب، ويحرص على تمكين النساء وتوفير الفرص لهنّ، ويسعى لتحقيق أمنيات شعب الإمارات وإسعاد المواطنين.

لقد عرف سموه بتقديم المعونة بلا مقابل، والعمل بصمت بعيداً عن الضجيج والأضواء، فما يعنيه في المقام الأول الإنجاز ونجدة الملهوف.

«وثيقة الأخوة»

وأسهمت جهود سموه في تعزيز آليات تحقيق السلام والاستقرار للشعوب والمجتمعات، ومن أبرزها رعاية وتوجيه سموه لإطلاق «وثيقة الأخوّة الإنسانية» التي وقعها في أبوظبي كل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لترسيخ دعائم تحقيق الأمن والسلام للجميع.

وتُعد هذه الوثيقة التاريخية، إنجازاً كبيراً يُضاف لدولة الإمارات، انطلق من أرض التسامح، أرض زايد الخير والمحبة، لنشر مفاهيم التعايش والسلام، ويعكس القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويجسد الرسالة السامية لدولة الإمارات، وحرصها على تعزيز الحوار بين الأديان، وترسيخ الثقة مع الآخر من أجل خير وسلام البشرية. كما وجّه سموه، بتخصيص جائزة الأخوة الإنسانية، وتنظيم المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين في العاصمة أبوظبي، عاصمة المحبة والتسامح والسلام.

وشكل المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية محطة تاريخية ونقلة نوعية في دعم وتعزيز الحوار بين الأديان، ونشر قيم السلام والتعاون بين دول العالم.

ومثل المؤتمر منصة حضارية في التعبير عن الآراء وطرح الأفكار التي تساهم في إعادة بناء منظومة التواصل والتعارف ومواجهة المشاكل والمعوقات التي تحول دون انتظام المسيرة الإنسانية في الوصول إلى السلام والاستقرار.

نبد العنف

وتعمل جهود سموه، على ردم الهوة بين شعوب العالم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونبذ التطرف الديني والفكري والعرقي، وتحويل التعايش بين الناس جميعاً إلى تعاون إنساني شامل يخدم البشرية.

ونبهت جهود سموه، إلى أنه بات من الأهمية بمكان الاحتكام لمنطق العقل والتعامل بحكمة بعيداً عن دوامة العنف، وشددت على أهمية إبراز سماحة الأديان التي تحث على المحبة والوئام، ودعت إلى نبذ العنف واحترام إنسانية الآخر. وتهدف في مجملها إلى الحد من انتشار التعصب وإقصاء الآخر ونشر مفهوم الأخوة الإنسانية، وأهمية التعايش بين الجميع، باعتبارها قاعدة أساسية لتحقيق السلام والوئام بين البشر.

معاهدة السلام

جاء الدور القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتوصل إلى هذا التقدم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وترسيخ التعايش بهذه المنطقة المهمة من العالم التي تتعرض لحالة غير مسبوقة من التحديات المختلفة، ولعل أبرزها حالة عدم الاستقرار وانتشار العنف الذي يهدد وجود العديد من الدول، ما سبب تعثر التنمية فيها.

ومن أهم جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، في البيت الأبيض، والتي ارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون المشترك بينهما في مجالات عدة. وتهدف هذه الاتفاقية التاريخية، إلى تحقيق رؤية منطقة شرق أوسط مستقرة وسلمية ومزدهرة لصالح جميع دول وشعوب المنطقة، ورغبتهما في «إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والودية والتعاون والتطبيع الكامل للعلاقات بينها وبين شعوبها»، وإلى إيمانهما بأن «مواصلة تطوير العلاقات الودية يلبي مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط». وتضمنت هذه الاتفاقية، إيقاف ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية، ومثلت أيضاً نجاحاً جديداً للدبلوماسية الإماراتية، بالإضافة إلى تعزيز المكانة المرموقة التي تتميز بها دولة الإمارات في الأوساط الدولية، إلى جانب مصداقياتها العالية في العلاقات الدولية. وتعكس هذه الاتفاقية فكراً ريادياً وإنسانياً لقيادة استثنائية تتميز برؤية واعية، وتستشرف المستقبل، وتتعامل بثقة مع معطياته.

الإمارات تأسست على فكر المحبة والتعايش

تتنوع مظاهر التعايش السلمي والتسامح الإنساني في دولة الإمارات، والتي تأسست على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آن نهيان، طيب الله ثراه، فقد وضع، طيب الله ثراه، على عاتقه مسؤولية كل من المواطنين والوافدين القاطنين في الدولة، وكان الأب الحاني لكل من وطأت قدمه أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

امتدت مبادرات العطاء في زمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصل بيوت المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وكان التعليم آنذاك مجانياً لكل سكان الدولة.

وسارت القيادة الرشيدة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التعايش السلمي في دولة الإمارات، لتصل الدولة إلى ما وصلت إليه الآن.

نجد التعايش السلمي والتسامح الإنساني في فكر القيادة السياسية لدولة الإمارات من خلال الاطلاع على قوانينها التي تدعم الاحترام والسلام بين الأفراد، وتضمن حصول كل فرد على حقوقه في العيش ضمن بيئة آمنة وخالية من مظاهر الازدراء.

تُجبر قوانين الإمارات المجتمع على احترام الاختلافات الدينية، بل وتتيح لكل طائفة ممارسة طقوسها الدينية في دور العبادة في الدولة، كما لا يسمح الخوض في الاختلافات الدينية والعرقية، وعدم التساهل مع من يخالف ذلك.

تعتبر دولة الإمارات عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات العالم أجمع، ما أدى إلى حدوث تنوع ثقافي غني بالعادات والتقاليد المختلفة.

ساعدت سياسات التعايش السلمي في الإمارات التي تجمع أسمى مفردات الحب والسلام والتسامح، في خلق مجتمع متقارب ومتعاون على الرغم من اختلافاتهم الدينية والعرقية، ما زاد وعيهم حول تقبل الآخرين.

يعزو سبب التعايش السلمي المجتمعي في الإمارات إلى النظرة الإيجابية والمتفائلة التي ينظر بها أفراد المجتمع الإماراتي إلى الحياة، وتنبع هذه النظرة الإيجابية من البيئة المثالية التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين،

إذ تعتبر دولة الإمارات من الدول التي تعمل جاهدة لتسهيل جميع الإجراءات في الدولة، واستطاعت المؤسسات والقطاعات الحكومية تطبيق أعلى معايير الجودة، وتقديم خدمات رفيعة المستوى.

نبذ العنف والإرهاب والتطرف

يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نبذ العنف والإرهاب والتطرف ضرورة ملحة ووسيلة في غاية الأهمية لضمان أمن وسلامة الشعوب والمجتمعات، وذلك تشجب دولة الإمارات وبأشد العبارات الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجدد التزامها على الدوام ليس بمواجهة والتصدي للإرهاب فحسب، بل بمحاربة الأيدلوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية بمنتهى الوحشية.

وترى الإمارات أن خطر الإرهاب والتطرف تحدٍ يجب على العالم التكاتف من أجل مواجهته، لأنه ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وأن محاربته تستدعي تضافر الجهود كافة من مختلف الأطراف، إلا أن حربنا مع الإرهاب ليست حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه.

ويتطلب كل وجه أسلوباً خاصاً لمواجهته، ولهذا فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف والإرهاب يجب أن تعالج كل مرحلة: بدءاً من معالجة جذور الراديكالية، إلى مكافحة عمليات التجنيد، ووصولاً إلى المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن الناحية القانونية، قامت دولة الإمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية، كما تقوم الدولة بجهودٍ كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، حيث قامت الدولة بتعيين وزير للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في البلاد وخارجها.

أول وزارة للتسامح في العالم

تُعد الإمارات أول دولة في العالم تتجه لـ «مأسسة» التسامح من خلال وزارة خاصة به. وثمّن خبراء وشخصيات عامة، النموذج الإماراتي في تبني القيم الإنسانية الهادفة إلى التعاون مع الشعوب ومساعدة المحتاجين منها دون النظر إلى اختلاف اللغات والمعتقدات، ولكن احترام الإنسان وآدميته.

وباتت دولة الإمارات تواجه هذا النوع من التحديات بالمقومات الحضارية، والسعي الجاد لتحقيق معدلات تنموية حقيقية في كل المجالات، والاستثمار في بناء الإنسان، وإعداد الأجيال الشابة، وفق مستجدات العصر، ما ساهم في ريادتها الدولية في هذا الشأن، واعتبارها العاصمة العالمية للتسامح عن جدارة واستحقاق.

المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا

تُعد رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمصالحة بين إثيوبيا وإريتريا، من فصول نجاح سموه في بناء جسور السلام بالعالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد عقد جلسة محادثات رسمية مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في أديس أبابا، آنذاك، تناولت ملف المصالحة مع إريتريا، وكذلك تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإثيوبيا، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للهدف ذاته رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، في أبوظبي، لتتكلل جهود سموه بلحظة تاريخية بين البلدين بإنهاء «حالة الحرب» بينهما، ليضعا حداً لعداء استمر نحو 20 عاماً، تتويجاً لرعاية دولة الإمارات العربية المتحدة للمصالحة بين البلدين، في إطار دبلوماسيتها الهادئة والحكيمة، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل الوصول إلى نهاية لذلك الصراع الدامي بين البلدين.

وتطورّت العلاقات سريعاً بين البلدين، وتوجت بزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى إثيوبيا، مدشناً صفحة جديدة من السلام في منطقة القرن الأفريقي، بفضل الوساطة الإماراتية التي اعتمدت على القوّة الناعمة والدبلوماسية الحكيمة التي لطالما عرفت ووصفت بها القيادة الإماراتية الرشيدة.

سلام السودان برعاية إماراتية

يُعد السودان واحداً من بين العديد من الدول التي شهدت جهود ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإحلال السلام فيه، وقد أثمرت هذه الجهود بتوقيع الحكومة السودانية، في سبتمبر من عام 2020، اتفاق سلام مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، برعاية إماراتية، أنهى 17 عاماً من الحرب الأهلية في السودان، وحظي بترحيب دولي واسع.

وجسد هذا العمل، حرص الإمارات على ترسيخ السلام في السودان من خلال العمل على إنجاز هذا الاتفاق، حيث ظلت الإمارات تحتفظ بعلاقات تاريخية وثيقة ووطيدة مع جمهورية السودان على مرّ واختلاف العهود، قائمة على التعاون والتنسيق والتشاور المستمر حول المستجدات والقضايا والموضوعات المشتركة.

وانطلاقاً من تلك الثوابت، عملت الإمارات على إنجاز هذا الاتفاق التاريخي من خلال حضّ الأطراف كافة، للتوصل لاتفاق يهدف إلى استقرار السودان، آملة في أن يحقق الاتفاق التطلعات المرجوة، ويرسخ متطلبات السلام، بما يعود بالخير والمنفعة على إنسان السودان خاصة والمنطقة عامة.

وحظي هذا الاتفاق التاريخي، آنذاك، بترحيب دولي واسع، حيث رحبت به الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج). وقالت إن الاتفاق «يشكل خطوة أولى في عملية طويلة لإعادة بناء الأمل والاستقرار للمجموعات المتضررة من النزاع في السودان».

مكافحة التمييز والكراهية

تعتبر الإمارات رائدة في مواجهة ثقافة الكراهية والعنف وإقصاء الآخر من خلال تشريعات خاصة، وفي مقدمتها قانون مكافحة التمييز والكراهية.

ساهم دعم وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، عام 2015، ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية.

يقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

كما لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.

كما جرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول، أو الكتابة، أو الرسم.

ووفقاً للمادة 19، يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة الحكم بالإعفاء من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط بقية الجناة.