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وفيات وحالات اختناق بعواصف رملية في سوريا
عاصفة رملية في سوريا
16 مايو 2022 00:33

تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا، الأحد، لعاصفة رملية ومطيرة تسببت في حالتي وفاة وعشرات من حالات الاختناق.
وقال مصدر طبي في مدينة الرقة "استقبلت المشافي والمراكز الصحية في مدينتي الرقة والطبقة عشرات حالات الاختناق وضيق التنفس أغلبهم أطفال وكبار سن بسبب العاصفة الغبارية التي لا تزال مستمرة في عموم مناطق ريف الرقة وأدت إلى توقف حركة السير على الطرق العامة وبطء حركة السير داخل المدن".
وفي محافظة دير الزور، قال مصدر طبي "توفي رجل وولده جراء سقوط جدار عليهما بسبب العاصفة الهوائية والغبارية كما وصل إلى مشافي دير الزور عشرات حالات الاختناق لأطفال وكبار سن".
وفي ريفي حلب الشرقي والرقة الشمالي، تعرضت المناطق المجاورة للحدود مع تركيا لعاصفة مطيرة مصحوبة بحبات البرد أثرت بشل كبير على محصول القمح والشعير الذي أقترب حصاده.
وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الشهر الماضي، عدة عواصف غبارية، ما أثر بشكل كبير على محاصيل القمح والشعير والقطن والخضراوات.

المصدر: د ب أ
الرقة
دير الزور
عاصفة رملية
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