الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
محمد بن زايد فخر الإمارات وذخر العرب والمسلمين
محمد بن زايد فخر الإمارات وذخر العرب والمسلمين
16 مايو 2022 03:02

المنامة (بنا) 

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومباركتها وفخرها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات.
وأكد وزير الخارجية أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، مهام رئاسة الدولة، هو امتداد تاريخي لمسيرة الخير والنماء والتقدم والازدهار في دولة الإمارات، واستمرار لسياستها الخارجية الفاعلة في النهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، وإرساء قيم التسامح والاعتدال، استرشاداً بالنهج الحكيم للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراهما، بدعم من إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأضاف أن العلاقات البحرينية الإماراتية بفضل حكمة قيادتي البلدين، وروح الأخوة المتينة، ماضية بقوة وتفاؤل نحو عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتميزة، ومزيد من المكتسبات والمنجزات التكاملية المستدامة، على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدين واللغة والدم ووشائج النسب والقربى والهدف والمصير الواحد، والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد، وتواصل تميزها كأنموذج في الأخوة الخليجية والتضامن العربي والإسلامي، وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، معبراً عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمع البلدين من مواقف دبلوماسية متطابقة، وقواسم مشتركة تنشد الريادة والتميز العالمي في التنمية الإنسانية المستدامة.
وأكد الزياني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يتمتع به من قيادة استثنائية ورؤية ثاقبة وخبرة طويلة ومحبة واحترام وتقدير العالم أجمع، قادر على قيادة بلاده بكل ثقة واقتدار نحو مواصلة إنجازاتها الحضارية الرائدة، وطنياً وإقليمياً وعالمياً، واستدامة نهجها الدبلوماسي الحكيم، داعياً المولى، عز وجل، أن يحفظ سموه عزاً وذخراً وفخراً لنهضة وطنه ورفعة أمته العربية والإسلامية، وأن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
البحرين
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
اليوم 10:27
يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©