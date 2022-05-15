محمد بن زايد فخر الإمارات وذخر العرب والمسلمين

المنامة (بنا)

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومباركتها وفخرها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات.

وأكد وزير الخارجية أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، مهام رئاسة الدولة، هو امتداد تاريخي لمسيرة الخير والنماء والتقدم والازدهار في دولة الإمارات، واستمرار لسياستها الخارجية الفاعلة في النهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، وإرساء قيم التسامح والاعتدال، استرشاداً بالنهج الحكيم للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراهما، بدعم من إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف أن العلاقات البحرينية الإماراتية بفضل حكمة قيادتي البلدين، وروح الأخوة المتينة، ماضية بقوة وتفاؤل نحو عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتميزة، ومزيد من المكتسبات والمنجزات التكاملية المستدامة، على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدين واللغة والدم ووشائج النسب والقربى والهدف والمصير الواحد، والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد، وتواصل تميزها كأنموذج في الأخوة الخليجية والتضامن العربي والإسلامي، وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، معبراً عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمع البلدين من مواقف دبلوماسية متطابقة، وقواسم مشتركة تنشد الريادة والتميز العالمي في التنمية الإنسانية المستدامة.

وأكد الزياني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يتمتع به من قيادة استثنائية ورؤية ثاقبة وخبرة طويلة ومحبة واحترام وتقدير العالم أجمع، قادر على قيادة بلاده بكل ثقة واقتدار نحو مواصلة إنجازاتها الحضارية الرائدة، وطنياً وإقليمياً وعالمياً، واستدامة نهجها الدبلوماسي الحكيم، داعياً المولى، عز وجل، أن يحفظ سموه عزاً وذخراً وفخراً لنهضة وطنه ورفعة أمته العربية والإسلامية، وأن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.