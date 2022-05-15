الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ماليزيا تحذر من تفش غير مسبوق لمرض جلدي
أرشيفية
15 مايو 2022 23:37

قال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، إن هناك زيادة كبيرة للإصابة بمرض الطفح الجلدي الوردي في أنحاء البلاد، بعد أن سجلت ما إجماليه 28 ألفاً و957 حالة إصابة منذ يناير وحتى يوم الجمعة الماضي، مقارنة مع 4239 حالة فقط في العام الماضي بأكمله.

ويعرف مرض الطفح الجلدي الوردي بمرض اليد والقدم والفم. ونقلت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد عن الوزير قوله، إنه مع ذلك يتوقع إعادة فتح كل القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تشغيل القطاع التعليمي واستئناف التعلم بالحضور الشخصي، إضافة إلى رياض الأطفال ومراكز رعاية الطفل.

وقال: "هناك زيادة حادة، وهي متوقعة؛ لأننا في العام الماضي وبتنفيذ أمر مراقبة الحركة، لم نتمكن من الخروج، لكن بات بإمكاننا الآن، لذا فحالات مرض الطفح الجلدي الوردي ستزداد بعد أن عدنا إلى الحياة العادية".

المصدر: وكالات
ماليزيا
مرض
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
اليوم 10:27
يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©