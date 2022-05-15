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مقتل عنصرين من داعش في العراق
وحدة من الجيش العراقي
15 مايو 2022 23:33

أفاد بيان عسكري عراقي، مساء اليوم الأحد، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية غربي مدينة كركوك.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن قوات الشرطة الاتحادية، وبالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في كركوك، تمكنت في عملية أمنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك من قتل اثنين من عناصر التنظيم المتطرف.
تواصل القوات العراقية، بمختلف تشكيلاتها وبدعم من طيران القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي، شن عمليات عسكرية وأمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش المتشدد في عدد من المحافظات العراقية.
وينفذ التنظيم، من حين لآخر، أعمالاً إرهابية رغم إعلان بغداد القضاء عليه عسكريا في نهاية عام 2017.

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
عملية أمنية
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