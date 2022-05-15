في عهد محمد بن زايد.. فرص كبيرة للتعاون بين الإمارات ودول الخليج

القاهرة (الاتحاد)

توقع خبراء أن تشهد علاقات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي طفرة في التعاون والنمو والتكامل، مؤكدين أنها ستشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات، مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، حيث تدعم هذه العلاقات أواصر الأخوة والمصالح والمصير المشترك.

ويرى أسامة مهران المحلل السياسي البحريني، أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والبحرين بشكل خاص، في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في مختلف المجالات، خصوصاً في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والأمن السيبراني وغيرها، لما للإمارات من باع طويل في هذا المجال، وما حققته من إنجازات شهد بها العالم.

وقال مهران لـ«الاتحاد»، إن علاقات الإمارات والبحرين علاقات مصير ومحبة وطريق واحد وضع أسسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع قادة مملكة البحرين، وهو ما أدى إلى خلق نموذج مثالي للتعاون بين الأشقاء في دول الخليج.

وأكد مهران أنه في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، فإن تلك العلاقات تمضي قدماً نحو آفاق أرحب، وأصبحت مرشحة إلى نمو وتفاعل أكبر، وتفعيل أكثر لمجلس الأعمال المشترك بين الدولتين الشقيقتين، وأصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لمملكة البحرين بعد السعودية.

وتتجسد قوة العلاقات بين الإمارات والبحرين في ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 198 مليون دولار عام 2000 إلى 1.9 مليار دولار عام 2020، إضافة للتعاون في مجالات التربية والتعليم ومعرض «إكسبو دبي 2020»، والمواقف التاريخية الثابتة على المستويين الدفاعي والسياسي.

وخلال العام الجاري، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، في إطار الحفاظ على قوة ومتانة العلاقات بين الإمارات والبحرين، وبهدف تطوير التعاون الاقتصادي في ظل توافق المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتوسيع مجالات التعاون في العلوم والطاقة المتجددة، والتعليم والصحة والبيئة، بجانب ما تحقق من تعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد المحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان، أن نهج العلاقات بين الإمارات ودول الخليج، سيكون بشكل عام، امتداداً للمرحلة الماضية، والتي تقوم على أهمية التعاون العربي والخليجي، وتماشياً مع خريطة الطريق والثوابت التي رسمت بناء على الأوضاع العربية الحالية في المنطقة.

وأضاف الوزان لـ«الاتحاد»، إن الإمارات دائماً ما كانت حريصة على قوة العلاقات بين دول مجلس التعاون على مدى تاريخها.

وفيما يتعلق بالعراق، أكد الوزان أن بلاده تمر بمرحلة انفتاح وانتعاش على مختلف المستويات، وهو ما يبشر بمزيد من التعاون مع الإمارات في المجالات الاقتصادية والعلمية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».