الإمارات والسعودية.. استراتيجية راسخة ومصير مشترك

القاهرة (الاتحاد)

تتميز العلاقات بين الإمارات والسعودية بأنها ليست مجرد علاقات بين دولتين، بل بين أشقاء وتقوم على أن المصير واحد، وهكذا كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يصف الروابط بينهما بأنها تاريخية ووثيقة على المستويين الشعبي والرسمي وقيادتي البلدين، واتسمت على مدار السنوات الماضية بالقوة والتوافق والتنسيق في كافة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

وشدد خبراء ومحللون سياسيون سعوديون لـ«الاتحاد» على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، امتداد للعلاقات القوية والتاريخية بين الإمارات والمملكة الضاربة في جذور التاريخ، مؤكدين أن سموه قائد حكيم ومواقفه الأخوية مع المملكة والشعب السعودي شاهدة على ذلك.

وأكد المحلل السياسي السعودي الدكتور أصيل الجعيد، أن روابط الإخوة وأواصر المحبة بين أبوظبي والرياض ترتكز على العادات والتقاليد ذاتها، وهي قوية منذ الأزل على أيدي الآباء والأجداد ولا تزال مستمرة، تتأثر ببعضها كالجسد الواحد وهكذا العلاقة مع المملكة وقيادتها، والترابط القوي الذي يجمع الشعبين.

وتقدم المحلل السياسي السعودي بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه، مشيداً بالتاريخ السياسي الطويل لسموه، والحرص على العلاقة الطيبة بين المملكة والإمارات.

كذلك أشار المحلل السياسي السعودي نايل فالح الجوابرة لـ«الاتحاد» إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استكمال لمسيرة المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، في العلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك، أكد المحلل السياسي السعودي الدكتور نايف الوقاع، أن انتقال الحكم بهذه السلاسة والآلية الواضحة دليل على رسوخ المؤسسات التشريعية في الإمارات، مضيفاً أن أمن الإمارات واستقرارها ينعكس رخاء على أمن دول الخليج عامة.

وأكد أن العلاقات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان علاقات قوية، ونتوقع بالتأكيد أنها ستشهد مزيداً من التعزيز والدعم من الناحية الثنائية، بشكل خاص، وعلاقات مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وأشار إلى أن موقف الإمارات والتحالف العربي في اليمن يُبين إلى أي مدى قوة وتماسك هذه العلاقات، إضافة إلى التطابق التام في المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أثمر الفوائد للشعبين وللدولتين والمنطقة، ونحن على يقين بأن العلاقات ستشهد نقلة نوعية في كافة المجالات السياسية والأمنية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وأننا أمام مرحلة جديدة مهيأة لانطلاقة لتكون نموذجاً على مستوى العلاقات في المنطقة.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي السعودي فيصل الصانع أن العلاقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وقيادة المملكة العربية السعودية متميزة وفريدة من نوعها، انعكست على البلدين من جميع النواحي، حيث تعتبر الأقوى والأكبر شراكة على صعيد المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وشدد على أن قوة هذه العلاقة تنبع من الأخوة والتعاون الذي يصل إلى مستوى التكامل بين البلدين المؤثرين في المنطقة، من كل النواحي ويرتبطان بمصير مشترك وحاضر يتطلع إلى مستقبل زاهر فيه مصالح البلاد والعباد.

وأشار الصانع إلى حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في اجتماع المجلس التنسيقي الإماراتي- السعودي قبل عامين، حيث أكد خلاله على أن العلاقات ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، وضع أسسها الراسخة الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وملوك المملكة العربية السعودية، وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعمها وسار على نهجها ووقف بجانب المملكة في عاصفة الحزم باليمن وفي كل الأحوال.