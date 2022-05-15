رئيس الصومال من بين المتأهلين للدورة الثانية من الانتخابات
الرئيس الصومالي فرماجو
15 مايو 2022 23:14
سمع دوي انفجارات قرب مطار مقديشو الأحد، فيما أعلن البرلمان أن الرئيس المنتهية ولايته تأهل مع ثلاثة مرشحين آخرين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تواجه تمرد حركة الشباب وخطر المجاعة. وقالت الشرطة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الانفجارات، لكنها تمثّل تذكيرا بالوضع الأمني الهش في البلاد التي شهدت زيادة في هجمات متشددي حركة الشباب الإرهابية في الأشهر الأخيرة. وأدلى النواب بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل خيمة في مجمّع المطار المحصّن في مقديشو، بينما فرضت الشرطة حظرا للتجول في العاصمة يستمر حتى الاثنين. كما تم إلغاء الرحلات الجوية، وفق ما أفاد مسؤول «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته. وقال رئيس مجلس النواب شيخ آدم محمد نور إن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، من بين أربعة متنافسين وصلوا إلى الدورة الثانية. ويجب أن يحصل الفائز على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 184 صوتًا. والمرشحون الآخرين في الدورة الثانية هم الرئيس السابق حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء السابق حسن علي خير وزعيم ولاية بونتلاند سعيد عبد الله داني. يتنافس هؤلاء الأربعة في الدورة الثانية، وستعقد دورة ثالثة إذا لم يحصل أحد على ثلثي الأصوات.