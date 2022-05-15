الصحف الغربية: عهد محمد بن زايد.. انطلاقة جديدة

الاتحاد (لندن)

تُجمع الأوساط التحليلية الغربية على أن العلاقات بين الإمارات ومختلف القوى الكبرى في العالم، ستدخل مجالات أرحب من التعاون القائم على التوازن وتحقيق المصالح المتبادلة، في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خصوصاً وأنه اضطلع على مدار السنوات الماضية، بدور حيوي وحاسم، في تعزيز مكانة البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن خلال تبني نهج دبلوماسي فعّال يقوم على تعزيز الحوار، وينشد تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، عبر تعزيز الروابط مع مختلف الدول، ودعم المبادرات التنموية والإنسانية، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، خلال توليه منصبه ولياً لعهد أبوظبي منذ عام 2004، موقع الإمارات كلاعب شديد الفعالية في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي كذلك، ونسج في الوقت نفسه، خيوط شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، مع القوى الأكثر تأثيراً على الساحة الدولية.

وخلال اليومين الماضيين، برهنت هذه الشبكة الواسعة والمتنوعة من العلاقات، على مدى قوتها، وذلك في ضوء ما تشهده الإمارات حالياً من تدفق للوفود العربية والدولية رفيعة المستوى على أراضيها، لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، وعقد لقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».

فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أُعيد انتخابه الشهر الماضي فقط لفترة ولاية ثانية، اختار أن تكون زيارته الخارجية الأولى إلى دولة الإمارات، للقيام بواجب العزاء، مشدداً، بحسب بيان أصدره قصر الإليزيه، على أن الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً لفرنسا، وهو ما يؤكده مستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات متنوعة، تشمل الدفاع والثقافة والتعليم.

وأصبح ماكرون بذلك، الاسم الأول على قائمة طويلة للزعماء والقادة والمسؤولين الغربيين البارزين، الذين حرصوا ويحرصون على زيارة الإمارات، لتقديم التعازي بشكل شخصي.

وانضم إلى هذه القائمة كذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على رأس وفد رفيع يضم أيضاً وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وذلك بجانب العاهل الإسباني فيليبي السادس، فضلاً عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج.

وكان قادة كثير من الدول العربية، مثل مصر والأردن وسلطنة عُمان والعراق وتونس والسودان، قد زاروا الإمارات في اليوم التالي، للإعلان عن وفاة المغفور له الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، وذلك لتقديم العزاء في فقيد الوطن، حيث استقبلهم كذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله.

وفي تقرير تحليلي مطول، اعتبرت شبكة «آيه بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية، أن هذا الحشد الدولي غير المسبوق، يشكل مؤشراً واضحاً على الموقع المتميز للإمارات ومكانتها الكبيرة في مختلف العواصم العربية والغربية، بفضل الخطوات الواسعة التي قطعتها على شتى الصعد خلال العقود القليلة الماضية، وهو ما أهلها لأن تصبح قوة دبلوماسية يُحسب حسابها.

وأبرز التقرير التقدير الكبير الذي تحظى به الإمارات من جانب الدوائر الرسمية الغربية، التي تنظر دائماً إلى الدولة باعتبارها شريكاً موثوقاً به، وذلك في ظل تحالفاتها مع القوى الدولية الرئيسة، وإسهاماتها المتواصلة، في الجهود الرامية للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، بدءاً من الإرهاب وتصاعد خطر جماعات العنف والتطرف، وصولاً إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث البيئة.

واستعرضت «آيه بي سي نيوز» في تقريرها كذلك، ملامح النهضة العمرانية والثقافية، التي باتت سمة لا تخطئها العين للإمارات، بما لا يقتصر فقط على ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة والمراكز التجارية الشهيرة، بل يشمل كذلك صروحاً مرموقة كمتحف اللوفر أبوظبي.

وفد رئاسي أميركي رفيع المستوى

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، توجه وفد رفيع المستوى، برئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويضم الوفد، الذي تترأسه هاريس، كلاً من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين، ومبعوث الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري.

كما يضم الوفد مدير الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» ويليامز بيرنز، ونائب مساعد الرئيس ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بريت ماكجورك، والمساعدة الخاصة للرئيس ومديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، باربرا ليف.

كما يضم الوفد شون ميرفي، نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى الدولة.