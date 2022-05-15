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«حكماء المسلمين» يهنئ محمد بن زايد انتخابه رئيساً للدولة
أحمد الطيب
15 مايو 2022 22:52

 هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكافة العلماء أعضاء المجلس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مجلس حكماء المسلمين أن انتخاب راعي مسيرة السلام والأخوة الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" قائداً ورئيساً لدولة الإمارات يمثل مرحلة جديدة وملهمة في نهضة هذه الدولة الفتية المزدهرة، ودعماً قوياً لكل جهود التسامح والسلام، حاملًا شعلة الخير والتسامح للإمارات وللمنطقة وللإنسانية.

وقال المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن المجلس إذ يهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة، فإنه يسأل الله لسموه العون والتوفيق والسداد، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والرخاء والتقدم والرقي والازدهار. 

المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
الإمارات
محمد بن زايد
الإمام الأكبر أحمد الطيب
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