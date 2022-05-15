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بايدن يعين وفداً رئاسياً لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة
جو بايدن
15 مايو 2022 22:29

الاتحاد - أبوظبي

سيعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عن تعيين وفد رئاسي إلى أبوظبي، لتقديم العزاء بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتترأس الوفد الرئاسي كامالا هاريس نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وكالات
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