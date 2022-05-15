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برلمان الصومال يصوت لاختيار رئيس رغم انفجارات
فرز الأصوات بعد جولة أولى من انتخابات الرئاسة في الصومال
15 مايو 2022 22:15

صوت أعضاء البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد على الرغم من انفجارات وقعت بالقرب من حظيرة طائرات تحت الحراسة المشددة.
وقلص البرلمان عدد المرشحين من 36 إلى أربعة في الجولة الأولى من التصويت التي أجريت تحت حراسة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي نشرها في الصومال لصد المتشددين.
ومن المتوقع الإعلان عن الرئيس الجديد خلال الليل.
والمرشحون الأربعة المتبقون هم رئيس ولاية بلاد بنط سعيد عبد الله دني، والرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
وقال سكان إنه أثناء إجراء الجولة الأولى، سُمع دوي انفجارات قرب مطار مقديشو. ولم ترد أنباء عن الخسائر أو إعلان للمسؤولية.
وقالت حليمة إبراهيم من سكان مقديشو: «أحصيت ثلاثة انفجارات لقذائف مورتر تسقط باتجاه المطار. صدمنا سماع أصوات قذائف المورتر هذه في وقت تشهد فيه مقديشو حظر تجول كاملا. من الذي يطلقها؟»،
وتأجل الاقتراع الذي تسانده الأمم المتحدة لأكثر من عام.
تُجرى الانتخابات وسط أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال منذ 40 عاما، وعلى خلفية عنف تشهده البلاد بسبب الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية.
يعاني الصومال من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بنظام سياد بري في عام 1991.

المصدر: رويترز
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