حزب المستشار الألماني يهزم في انتخابات أكبر ولاية

هندريك فوست، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين-فستفاليا
15 مايو 2022 21:42
أظهرت استطلاعات للرأي عند الخروج من الاقتراع، هزيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس عن منافسه الاتحاد المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد، في انتخابات ولاية شمال الراين-فستفاليا (غرب) الأكثر سكانا في ألمانيا. وأعطت الاستطلاعات، التي نشرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء، 35 بالمئة للحزب الديمقراطي المسيحي (الذي تنتمي له المستشارة السابقة أنجيلا ميركل) و28 بالمئة للاشتراكيين في نتيجة قد تكون الأسوأ في تاريخهم في الولاية. تعتبر ولاية شمال الراين-فستفاليا مركزاً صناعياً مزدهراً، وفيها نحو 13 مليون ناخب ونحو ربع سكان ألمانيا. تضم الولاية المدن الرئيسة: كولونيا وبون ودوسلدورف وإيسن ودورتموند، وسيُنظر إلى النتيجة على أنها مؤشر رئيس للمزاج السياسي في ألمانيا. وبالتالي، يبدو أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة هندريك فوست في أفضل وضع للاحتفاظ بالسلطة في منطقة فاز فيها عام 2017 أرمين لاشيت، المرشح الخاسر لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في سبتمبر 2021. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حكم المنطقة لعدة عقود، فيبدو في موقع متأخر على الرغم من انخراط المستشار شولتس شخصياً في الحملة الانتخابية. في 8 مايو، مني الاشتراكيون الديمقراطيون بهزيمة نكراء في شليسفيغ هولشتاين (شمال). في ولاية شمال الراين-فستفاليا، من المرجح أن يلعب حزب الخضر الحاصل على 17 بالمئة من الأصوات دوراً حاسماً، إما من خلال التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما هو الحال على المستوى الفدرالي، أو من خلال التقرب من الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي حكم المنطقة طوال خمس سنوات مع الليبراليين.