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تسجيل 15 وفاة.. «مرض» يرعب كوريا الشمالية
أرشيفية
15 مايو 2022 22:04

أحصت كوريا الشماليّة الأحد 15 وفاةً إضافيّة سببها "حمّى" مجهولة، بعد أيّام على إعلان البلاد تسجيلها أوّل إصابة بكوفيد-19 على أراضيها ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة بأنّه تمّ تسجيل ما مجموعه 42 وفاة و820,620 إصابة في البلاد، مشيرةً إلى أنّ ما لا يقلّ عن 324,550 شخصًا يتلقّون عناية طبّية.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية، إنه تم علاج نحو 280810 أشخاص وتوفي 27 شخصا منذ بدء تسجيل حمى مجهولة المنشأ في البلاد منذ أواخر أبريل .
ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية ما إذا كانت الوفيات الجديدة ناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة إنه تم تأكيد وفاة واحدة بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

 



المصدر: وكالات
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كورونا
كوريا الشمالية
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