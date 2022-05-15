أميركا تنعى ضحايا إطلاق النار العنصري

تجمع سكان مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية الأحد في وقفات احتجاجية وقداس في الكنيسة حدادا على 10 أشخاص قتلوا برصاص شاب متعصب للعرق الأبيض في حادثة وصفها أحد المسؤولين بأنها "إرهاب محلي". وأوقف مطلق النار بايتون جندرون البالغ 18 عاما في مكان الحادث، وهو متجر بقالة في حي غالبية سكانه سود، بعد أن سارعت الشرطة للموقع استجابة لمكالمات طوارئ. وقالت الشرطة إنه قاد سيارته من بلدته كونكلين، على بعد أكثر 320 كيلومترا. وصرّح مكتب المدعي العام لمنطقة إيري إن جندرون اتهم في وقت متأخر السبت بتهمة واحدة تتعلق بالقتل من الدرجة الأولى واحتجز بدون كفالة. وأوضحت الشرطة أن مطلق النار كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية هجومية وبثّ الهجوم مباشرة، مضيفة أن من بين القتلى العشرة والجرحى الثلاثة 11 أميركيا أسودا. وندد الرئيس الاميركي جو بايدن الاحد في واشنطن بالجريمة خلال تكريم عناصر في الشرطة قضوا خلال اداء واجبهم وقال "علينا ان نعمل معا لمكافحة الكراهية التي تبقى وصمة على جبين اميركا". وتجمع سكان خارج المتجر لحضور وقفة احتجاجية، بينما ألقت حاكمة نيويورك كاثي هوكل والمدعية العامة للولاية ليتيتيا جايمس ورئيس بلدية بوفالو بايرون براون خطابا في كنيسة ترو بيثيل المعمدانية بالمدينة. بنبرة غاضبة وحزينة، شجب المتحدثون موجة العنف العنصري الأخيرة وتوافر البنادق عالية القوة في مشهد أصبح مألوفا في أنحاء الولايات المتحدة.