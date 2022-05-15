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السويد تلمح إلى قرب طلب عضوية حلف الناتو
ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد
15 مايو 2022 21:20

لمحت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأحد، إلى قرب ترشح بلادها لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأكدت أندرسون أن ترشح بلادها وفنلندا لعضوية الحلف هو "الأفضل" بالنسبة إلى السويد وأمنها.
وقالت رئيسة الوزراء إنها ستتجه إلى البرلمان غداً الاثنين سعياً للحصول على تأييد واسع لتقديم طلب الانضمام إلى الحلف، وذلك بعدما تخلى حزبها الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن معارضته الطويلة الأمد للعضوية.
وأوضحت أندرسون، في مؤتمر صحفي "سأتأكد غداً أن هناك تأييداً واسعاً في البرلمان لتقديم طلب الحصول على العضوية السويدية. وبعد ذلك، سنكون على استعداد لاتخاذ قرار حكومي".
وهناك بالفعل دعم كبير في البرلمان لطلب انضمام السويد لحلف الناتو. 
كانت فنلندا المجاورة، وحليفة السويد الوثيقة قالت، في وقت سابق اليوم الأحد، إنها ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الحلف العسكري الغربي.

 

المصدر: وكالات
السويد
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
عضوية
ماغدالينا أندرسون
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