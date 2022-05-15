الحزب الحاكم في السويد يؤيد الانضمام لـ«الناتو»

وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد الأحد على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنا مع فنلندا. وخلال اجتماع طارئ الأحد، قررت القيادة أن "يساهم الحزب في ترشح السويد ل(عضوية) حلف شمال الأطلسي"، وفق ما أفاد الاشتراكيون الديموقراطيون في بيان. لكن الحزب اوضح أنه يعارض إقامة قواعد دائمة للحلف الاطلسي ونشر أسلحة نووية على الاراضي السويدية، علما أن الامر ليس شرطا للانضمام الى الحلف. وكشف تشاور داخلي انقسامات داخل الحزب واصواتا منتقدة نددت خصوصا بقرار متسرع جدا احتذاء بخطوة فنلندا.