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ألمانيا تضع شرطاً لاستئناف الحوار مع روسيا
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
15 مايو 2022 20:10

وضعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، شرطاً لاستئناف الحوار مع روسيا.
وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الألمانية برلين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر "نحن مستعدون في أي وقت لكن ليس لنتحدث فقط بل أيضا لوضع حد لقتل الناس في نهاية المطاف"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.
وأضافت بيربوك أن الحكومة الروسية أوضحت أن الوثيقة التأسيسية للعلاقات بين روسيا وحلف الناتو عام 1997 لم تعد تمثل لها قيمة، مشيرة إلى أن الوثيقة تم فسخها من جانب واحد من قبل روسيا.
 وقالت الوزير الألمانية إن هذا هو السبب في تعزيز الناتو للجناح الشرقي.
وتابعت أنه يجب العمل لعدم تهديد الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد للناتو وقالت إن هذا يسري أيضا بالنسبة للشركاء في منطقة البلطيق والدول الواقعة على الجناح الجنوبي للناتو.
ورأت بيربوك أنه، بناء على ذلك، سيتم "توفير المزيد من القدرات بما في ذلك نحن كجمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل التمكن من الدفاع عن كل زاوية من حلفنا المشترك في حالة الخطر".
كان الناتو ألزم نفسه في الوثيقة التأسيسية مع روسيا بالتخلي عن النشر الدائم "لقوات قتالية كبيرة" في أراضي الحلف الشرقية. ويرى الحلف أن هذا البند كان مرتبطا بشكل شديد الوضوح بشرط عدم تردي البيئة الأمنية التي كانت إيجابية آنذاك.
وفيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اتهمت بيربوك روسيا "بنسف الشكل الأخير للحوار من قبل الجانب الروسي". وتحدثت عن القيام بمحاولات متكررة عبر أشكال عديدة مختلفة مع العديد من الدول "من أجل حل هذا الصراع سلميا".
وقالت بيربوك إن أماكن تبادل وجهات النظر مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "قُصِفَت بأصدق معنى للكلمة".
في الوقت نفسه، اختتمت بيربوك تصريحاتها قائلة "إذا تم التوقف عن الحوار حتى في عالم وحشي، فإن ذلك سيكون نهاية التعايش".

المصدر: د ب أ
أنالينا بيربوك
روسيا
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