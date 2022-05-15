جائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي.. من الأردن للشباب العربي
شعار جائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي
15 مايو 2022 19:27
عمان (الاتحاد) أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة السادسة من جائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي، والتي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2007 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تكريم الرياديين المجتمعيين من الشباب العربي الذين أوجدوا حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات مجتمعاتهم. وجاء إطلاق الجائزة حرصاً من جلالة الملك على دعم المشاريع الشبابية واهتمامه بالشباب ومبادراتهم وأفكارهم الريادية وتسخير طاقاتهم للإبداع ولتكون مظلة للشباب العربي المبدع للعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم المحلية، إضافة إلى تعزيز روح المواطنة الفاعلة واستمراريتها لدى الأجيال القادمة وتشجعهم على التشبيك والحوار وإزالة الحواجز بينهم. وتهدف الجائزة إلى تقديم الدعم للشباب العربي لمساعدتهم على تطوير مشاريعهم الناجحة والمتميزة وتحسين جودتها وتعزيز أثرها على المجتمع، وإيجاد فضاءات لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بينهم، وحثهم على التنافس الإيجابي المثمر، ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم، فضلاً عن تقديم نماذج لشباب تمكنوا من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية كقدوة للشباب العربي. وفي هذا السياق، قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن: إن جائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي أصبحت بمثابة حاضنة للكفاءات الشبابية العربية من خلال فتح الآفاق أمامهم لترجمة ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع مؤثرة تعزز من دورهم في مسيرة التنمية في مجتمعاتهم. وتمنح الجائزة مرة واحدة كل عامين وقد حصل عليها 41 ريادياً وريادية من 8 دولٍ عربية على مدى 5 دورات، كما وفرت الجائزة حوالي 85 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة. وتمر المشاريع المتأهلة بعدة مراحل قبل اختيار الفائز، تبدأ بعملية تقييم ومراجعة الطلبات، حيث تتم مراجعة الطلبات المتقدمة بتقييمها بناء على الأهداف والشروط والمعايير واختيار الأفكار والمبادرات، ومن ثم ترفع الطلبات المقبولة إلى اللجنة الفنية المتخصصة التي تقوم بدراسة وتقييم كافة الطلبات اعتماداً على نظام النقاط مقسمة على مئة نقطة وفق معايير هي: أهداف المبادرة أو المشروع، الموازنة، التخطيط، خبرة المتقدمين ونشاطاتهم في مجال الريادة. ومن ثم تأتي مرحلة تقييم المتأهلين الحاصلين على أعلى العلامات، حيث يقوم كل متأهل بتقديم عرض تقديمي عن مشروعه قبل أن يتم الإعلان عن الفائز في الجائزة. وسيتمكن الراغبون من جميع الدول العربية من التقدم للحصول على الجائزة من خلال www.kaayia.jo في الفترة ما بين 15 آيار ولغاية 15 حزيران المقبل، حيث سيحصل المتأهلون للمرحلة النهائية على برنامج تدريبي لغايات التدريب والتأهيل، كما سيحصل الفائز على دعم مالي قيمته 50 ألف دولار لتطوير مشروعه الريادي المجتمعي.