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ألمانيا تتخذ قراراً غير مسبوق لصالح أوكرانيا
جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة مضادة للدبابات
15 مايو 2022 19:23

رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، بقرار ألماني غير مسبوق بتوريد أولى الأسلحة الثقيلة إلى كييف.
وقال كوليبا، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على موقع فيسبوك في أعقاب زيارة استمرت أربعة أيام إلى ألمانيا: «يوم وصولي إلى برلين، كان يجري تدريب جنود أوكرانيين على استخدام مدفعية ألمانية ذاتية الدفع عيار 155 ملم».
وأضاف: «قريباً، ستضرب مدافع هاوتزر هذه. تم إحداث سابقة. تم التغلب على الحاجز النفسي»، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
كما رحب الوزير الأوكراني بتطور موقف برلين في شأن اعتمادها على المحروقات الروسية.
وأكد: «تحدثنا كثيراً عن حظر الغاز الروسي»، معرباً عن انطباعه أنه «تم اتخاذ القرار السياسي الأساسي بشأن واقع أن الارتهان الألماني مشكلة كبيرة، ويجب إنهاؤها».
ودعا وزير الخارجية الأوكراني برلين إلى أداء دور قيادي لحصول أوكرانيا على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يتعين على الدول الأعضاء الـ 27، المنقسمة، اتخاذ قرار بشأنه في يونيو المقبل.
وحضر كوليبا، خلال زيارته لألمانيا، اجتماعاً لوزراء خارجية مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة) في مدينة فانغلز. والتقى، أمس السبت على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في برلين.
وشدد بلينكن مجدداً على «التزام الولايات المتحدة الدائم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وفق المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.
كما ناقش الرجلان «الحلول» الممكنة لتصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.
ويهدد عدم تمكن أوكرانيا، المُصدِّر الرئيسي للحبوب، من تصدير إنتاجها الزراعي بزيادة انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان، ولا سيما في أفريقيا.

المصدر: وكالات
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