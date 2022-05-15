الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أوكرانيا تنشر أسلحة أميركية متطورة على الخطوط الأمامية
مدافع هاوتزر أم 777
15 مايو 2022 18:59

قالت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الأحد، إن أوكرانيا نشرت أسلحة أميركية متطورة على الخطوط الأمامية. وأوضحت أن العديد من مدافع «الهاوتزر» الأميركية الجديدة من طراز «إم-777» وإن واشنطن سلمت كييف جميع المدافع التسعين التي كان من المقرر إرسالها، باستثناء واحد.
وكتبت السفارة على تويتر «مدافع هاوتزر إم-777 قيد التشغيل. وهي جزء من أحدث حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية».
وأضافت: «أرسلت الولايات المتحدة جميع مدافع الهاوتزر التسعين، باستثناء واحد، وهي موجودة الآن في أوكرانيا ونُشر العديد منها على الخطوط الأمامية».
وأعادت السفارة الأميركية نشر تسجيل مصور من الجيش الأوكراني لجنود من كييف أثناء تلقيهم تدريباً على استخدام هذه الأسلحة.
تأتي شحنة «الهاوتزر إم-777» ضمن إنفاق أميركي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي. ويُنظر إلى المدافع «إم-777» على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
أوكرانيا
أسلحة
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئون خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
اليوم 10:27
يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©