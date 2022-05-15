أوكرانيا تنشر أسلحة أميركية متطورة على الخطوط الأمامية
مدافع هاوتزر أم 777
15 مايو 2022 18:59
قالت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الأحد، إن أوكرانيا نشرت أسلحة أميركية متطورة على الخطوط الأمامية. وأوضحت أن العديد من مدافع «الهاوتزر» الأميركية الجديدة من طراز «إم-777» وإن واشنطن سلمت كييف جميع المدافع التسعين التي كان من المقرر إرسالها، باستثناء واحد. وكتبت السفارة على تويتر «مدافع هاوتزر إم-777 قيد التشغيل. وهي جزء من أحدث حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية». وأضافت: «أرسلت الولايات المتحدة جميع مدافع الهاوتزر التسعين، باستثناء واحد، وهي موجودة الآن في أوكرانيا ونُشر العديد منها على الخطوط الأمامية». وأعادت السفارة الأميركية نشر تسجيل مصور من الجيش الأوكراني لجنود من كييف أثناء تلقيهم تدريباً على استخدام هذه الأسلحة. تأتي شحنة «الهاوتزر إم-777» ضمن إنفاق أميركي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي. ويُنظر إلى المدافع «إم-777» على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.