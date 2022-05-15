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ألمانيا تؤكد ضرورة حماية التراث الحضاري المهدد بأوكرانيا
ألمانيا تؤكد ضرورة حماية التراث الحضاري المهدد بأوكرانيا
15 مايو 2022 18:39

 سلط رئيس مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" الضوء على ضرورة حماية الكنوز الفنية الحضارية المهددة في أوكرانيا حاليا في ظل الهجوم الروسي هناك، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.وقال بودو راملوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية تورينجن، اليوم الأحد، في مستهل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف بقصر بورجك بولايته، إنه يجب ألا يتم السماح بأن تدمر الآلات العسكرية الأشخاص في أوكرانيا، وكذلك يجب ألا يتم السماح بتدمير الذاكرة الوطنية والحضارة.
ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي للجنة الوطنية الألمانية التابعة لمجلس المتاحف العالمي، كلاوس شتاوبرمان، عن قلقه بشأن تزايد التدمير الذي يستهدف معالم ثقافية، لافتا إلى أنه تم بالفعل تدمير عدة آلاف من القطع الأثرية في شرق أوكرانيا، وقال: "يتعلق الأمر هنا بفقدان الهوية، على سبيل المثال عند تدمير أبراج الكنائس".
يشار إلى أن أكثر من 1700 متحف على مستوى ألمانيا تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، بحسب الرابطة الألمانية للمتاحف.
وبعد عامين من القيود بسبب وباء كورونا، تعتزم المتاحف حاليا جذب الانتباه لمحتوياتها  في إطار أكثر من 4500 فعالية.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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