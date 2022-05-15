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انفجارات قرب مطار مقديشو أثناء انتخاب رئيس للبلاد
الشرطة تنتشر في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو
15 مايو 2022 18:38

قال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات يشبه صوت قذائف «المورتر»، اليوم الأحد، في منطقة مطار مقديشو حيث يجتمع نواب البرلمان لاختيار رئيس جديد.
وقالت حليمة إبراهيم من سكان مقديشو: «أحصيت ثلاثة انفجارات لقذائف مورتر تسقط باتجاه المطار. صدمنا سماع أصوات قذائف المورتر هذه في وقت تشهد فيه مقديشو حظر تجول كاملاً. من الذي يطلقها؟»
وسمع مراسل رويترز في المدينة الانفجارات كذلك.
يجتمع مئات من أعضاء البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، في مطار محاط بإجراءات أمن مشددة لاختيار رئيس جديد للبلاد.
بلغ عدد المرشحين لمنصب الرئيس 36 شخصاً بينهم امرأة واحدة فقط وهي وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم. 

المصدر: رويترز
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