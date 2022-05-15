رابطة العالم الإسلامي تبارك لمحمد بن زايد انتخابه رئيساً للدولة
شعار رابطة العالم الإسلامي
15 مايو 2022 18:17
باركت رابطة العالم الإسلامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، انتخابه رئيساً لدولة الإمارات. وأعرب معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة، عن تمنيات منسوبي الرابطة لسموه بمزيد من العطاء خدمة لشعبه وأمته ليواصل النهج الحكيم والسديد الذي سارت عليه القيادة في دولة الإمارات عبر تاريخها، داعياً الله تعالى أن يوفق سموه وأن يعينه على هذه المسؤولية وأن يجعله خير خلف لخير سلف.