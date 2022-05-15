أميركا تعلق على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

علقت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أنتوني بلينكن للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في العاصمة الألمانية برلين، إن "الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلب كلّ من السويد وفنلندا للانضمام في حال اختارتا الترشح رسميا لعضوية الحلف".

وأضاف "إنني واثق بشدة من التوصل إلى إجماع".

وأعلنت فنلندا، في وقت سابق اليوم الأحد، ترشحها "التاريخي" لعضوية الحلف، قبل اجتماع حاسم في السويد لدرس تقديم طلب مماثل تمهيدا لانضمام البلدين بشكل متزامن.

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو "اليوم، وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وأضاف "إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة".

وبالرغم من إبداء تركيا معارضتها في اللحظة الأخيرة، أكد وزير الخارجية الكرواتي غوردان غيرليك رادمان متحدثا على هامش اجتماع لوزراء الحلف الأطلسي في برلين، أن أعضاء الناتو "على المسار الصحيح" للتوصل إلى توافق بشأن انضمام فنلندا والسويد.

المصدر: آ ف ب