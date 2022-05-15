ميقاتي يوجه نداء للبنانيين في أول انتخابات بعد كارثة مرفأ بيروت
نجيب ميقاتي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية اللبنانية
15 مايو 2022 17:36
دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، جميع اللبنانيين إلى القيام بواجبهم الوطني وأن يقترعوا بضمير حي وحرية ويختاروا من يشاؤون. وفي أول انتخابات بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، قال ميقاتي: «نتمنى عدم مقاربة الانتخابات من الناحية المذهبية. أحترم رأي تيار المستقبل ولديه أسبابه بالطبع لعدم المشاركة». وأشار إلى أن «الشوائب التي يحكى عنها تتكرر في كل الانتخابات وتجري متابعتها ومعالجتها ميدانياً وفي اتصالات مع المعنيين، المهم أن يربح لبنان في النهاية». ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال جولة اليوم على غرف العمليات التابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، لمواكبة الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية الاقتراع للانتخابات النيابية. وأضاف: «لكل المشككين، نقول إن الدولة قادرة والأمور مضبوطة وكل الفضل يعود للقوى الأمنية وبخاصة الجيش، وندعو الجميع إلى تغليب الروح الوطنية على المصلحة الشخصية». وأوضح أن «ما يجري اليوم ليس بالأمر السهل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد»، مشيراً إلى أن هناك 100 ألف عنصر أمني تحركوا اليوم لمواكبة الانتخابات وتنظيمها، ونحن نقدر لقوى الأمن دورها الكبير، لا سيما في إنجاح هذا اليوم المميز ديموقراطيا». وفتحت صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات في البرلمان اللبناني. وتنتهي العملية الانتخابية عند الساعة السابعة مساء اليوم لتبدأ عمليات فرز الأصوات. وقال وزير الداخلية إن عملية إعلان النتائج قد تتأخر قليلاً بسبب كثافة الاقتراع. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور القوة الشرائية وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.