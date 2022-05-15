مصر: المؤبد لـ 4 متهمين وبراءة 3 في قضية «التخابر مع داعش»

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لأربعة متهمين والمشدد ثلاث سنوات لامرأة، وبراءة ثلاثة آخرين في القضية المعروفة بـ «التخابر مع داعش».

وقررت محكمة الجنايات المنعقدة بطره ووضع ثلاثة من المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب، وذلك لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم «داعش» الإرهابى.

واسندت النيابة للمحكوم عليهم اتهامات «التخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر وتمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري،وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية».