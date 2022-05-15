محمد بن زايد.. قائد ملهم لمستقبل مشرق

عواصم (وكالات)

أعرب قادة دول الخليج العربي عن أخلص التهاني الأخوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، مؤكدين على تطلعهم لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدوا أن الإمارات تمضي بثبات وقوة بقيادة سموه كقائد ملهم لمستقبل مشرق وخير خلف لخير سلف، وتبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة، لتستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

خادم الحرمين: توطيد أواصر الأخوة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال: «يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لسموكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهما الله». وأضاف: «نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية، متمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة.

وقال: «يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».

عُمان: تقدم ورقي ورخاء

وأعرب السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه رئيس الدولة بدوام الصحة والعافية.

ودعا الله تعالى أن يوفّق سموه في قيادة شعب الإمارات لتحقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي ورخاء.

البحرين: روابط راسخة ومتجذرة

وبعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

وأعرب عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في مزيد من التنمية والتطور والازدهار وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكد الملك حمد بن عيسى في البرقية على عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما، وحرص مملكة البحرين على المضي قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الوطيد ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقية تهنئة مماثلة.

وأعرب ولي عهد البحرين في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، داعياً المولى عزّ وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات بما يعود بمزيدٍ من التنمية والتطور على شعبها الشقيق، وخدمة قضايا أمته والاستمرار بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكد الأمير سلمان بن حمد على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى روابط أخوية راسخة بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، منوهاً بحرص مملكة البحرين على مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو أوجهٍ أكثر متانة على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.

الكويت: استكمال مسيرة الخير

عبّر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيساً لدولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الإمارات، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، مؤكداً سموه بأنه قد فقد أخاً عزيزاً جمعته به أواصر الأخوة والمودة كما فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق والأسرة الخليجية والعالمان العربي والإسلامي قائداً عظيماً سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية والإسهام بجهوده المقدرة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيداً سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين. وتمنى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وافر الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما بعث نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة مماثلة، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيساً للدولة، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات ومتمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وبعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعرب فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء والازدهار للبلد الشقيق، راجياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وبعث نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، راجياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

قطر: مزيد من التقدم

كما بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات، متمنياً له وللشعب الإماراتي مزيداً من التقدم والنماء.

الحجرف: مسيرة الإمارات ستمضي بثبات وقوة

رفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، معبراً عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، قائداً ملهماً لمستقبل مشرق، فهو خير خلف لخير سلف.

وأكد معالي الأمين العام بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

وأشاد معالي الأمين العام، بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم، وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

وعبر الأمين العام عن أصدق التهاني لدولة الإمارات قيادة وشعباً، داعياً المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وأن يحفظ الإمارات وشعبها ويديم رفعتها وعزها.