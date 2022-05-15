محمد بن زايد.. امتداد لمسيرة الازدهار

عواصم (وكالات)

أكد قادة الدول العربية والإسلامية حرصهم على المضي قدماً في العلاقات الأخوية بين بلدانهم والإمارات، وتعزيزها نحو مزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يرسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

وأعربوا في برقيات تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، عن تمنياتهم بأن يكون عهد سموه امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي تواصلت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

«التعاون الإسلامي»: خير خلف لخير سلف

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أحر التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» سوف يواصل مسيرة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، برجاحته وحكمته ودبلوماسيته التي سوف تعزز مكانة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها كواحدة من النماذج الفريدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعالم بشكل عام.

كما تقدم الأمين العام بالتبريكات إلى الشعب الإماراتي على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات والتفافه حول قيادته، منوهاً بوحدة الكلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق والتوافق الذي يعم ديارها.

«البرلمان العربي»: رصيد ضخم لمكانة الإمارات

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابه. وأعرب العسومي، في بيان، عن تمنياته الخالصة لقيادة الإمارات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها: «بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها الذي لا ينضب». كما أعرب عن ثقة البرلمان العربي «بأن الرصيد الضخم لمكانة ومحبة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي سيستمر وينمو مع القيادة الجديدة للبلاد».

ودعا العسومي الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لخدمة الإمارات وشعبها، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

السيسي: سياسات رشيدة

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً للدولة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أن الرئيس السيسي أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

العراق: ترسيخ قيم التعاون

قدم الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب صالح في برقية تهنئة عن حرص بلاده شعباً وحكومة على المضي قدماً في العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيزها نحو مزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

بدوره، تمنى الكاظمي في برقيته أن يكون عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي تواصلت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والراحلين من أسلافه تغمدهم الباري بواسع رحمته. وأكد الكاظمي تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها ورفاه شعوبها.

كما هنأ رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع «تويتر»: «أهنئ وأبارك لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات، راجياً لسموه التوفيق والسداد في مهامه، ولشعب الإمارات الشقيق دوام الأمن والرفاه والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك بيننا».

سوريا: مكانة رائدة

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوليه رئاسة دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين. وأكدت الرئاسة السورية، في بيان، أن الأسد بعث ببرقية تهنئة، وتمنى «أن يكون النجاح والتوفيق حليف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان». وأشار الأسد في البرقية إلى الدور القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في السنوات الماضية في وصول الإمارات إلى «مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية»، مشدداً على أنه استطاع «تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموماً». وتابع الرئيس السوري: «نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة، مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة».

اليمن: نهوض ونماء

قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً للدولة.

وأعرب الرئيس العليمي باسمه وباسم مجلس القيادة الرئاسي، عن أحر التهاني لسموه، بنيله ثقة الشعب الإماراتي الشقيق عبر المجلس الأعلى للاتحاد، وأمنياته بمزيد الازدهار، ومواصلة مسيرة النهوض والنماء، امتداداً للسياسات الحكيمة للقائدين الراحلين المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما.

كما ثمن العليمي الدعم السخي الذي تحظى به القيادة والحكومة اليمنية من قبل الأشقاء في الإمارات عبر تحالف دعم الشرعية، معرباً عن ثقته والشعب اليمني، بأن عهداً حافلاً بالتعاون المثمر ستشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الإماراتية.

عباس: مزيد من الازدهار

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «يطيب لنا أن نتقدم لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات».

وأعرب عباس عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

رابطة العالم الإسلامي: نهج حكيم

هنأت رابطة العالم الإسلامي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة لسموه بمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام.

ودعا معاليه لسموه أن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف.