الإمارات ومصر.. علاقات أخوية واستراتيجية

القاهرة (الاتحاد)

علاقات أخوية تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، انعكست على علاقات البلدين التي أصبحت استراتيجية وأكثر قوة على كافة المستويات، بل ونموذجاً يحتذى به، وهو ما جسدته الزيارات العديدة المتبادلة خلال الفترة الماضية تخطت الـ25 زيارة، والتنسيق وتوافق الرؤى حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية خاصة ذات الاهتمام المشترك.

وبلغت خصوصية وأهمية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي ذروتها خلال الفترة الماضية، وشهدت تطوراً كبيراً ونوعياً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، وكذلك نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

وكرر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثناء زياراته إلى مصر ولقائه الرئيس السيسي، تأكيده على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر على جميع المستويات، وما يربطهما من وشائج محبة وتقدير واحترام متبادل، والحرص المشترك على المضي قدماً نحو مزيد من التطوير لهذه العلاقات وتنميتها.

كما أكد سموه أن مصر الشقيقة، تعتبر ركناً أساس من أركان الأمن العربي، ودورها محوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك عامة وجهودها مقدرة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على التشاور المستمر معها حول كل ما يعزز المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وحسب دبلوماسيين ومحللين سياسيين، فإن الشعب المصري يرى في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائداً فذاً وصديقاً وداعماً لمصر وشعبها، لدوره خلال السنوات الماضية في دعم استقرار القاهرة، خصوصاً في ظل الأزمات التي مرت بها مصر، مشددين على أن العلاقات بين البلدين تعمقت وتطورت بشكل غير مسبوق، وهو ما اتضح من خلال التنسيق في مختلف الملفات.

وفي هذا السياق، يؤكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الحفني الثقة الكاملة من مصر وشعبها باستمرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراهما»، في العلاقة المتميزة مع مصر.

وأضاف لـ«الاتحاد»، أن العلاقات الإماراتية المصرية وثيقة وتاريخية، تقوم على التفاهم الكامل والعميق بين القيادتين وبين مؤسسات الدولتين في كافة المناحي سواء السياسة الخارجية والأوضاع في المنطقة العربية، وهناك تشاور ولقاءات مستمرة، وتنسيق دائم على مختلف الأوجه في كافة القطاعات.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان، والتي أكد فيها أنه لولا وقوف الإمارات بجانب مصر في أصعب فتراتها بعد عام 2013 لما تمكنت مصر من اجتياز هذه الفترة الصعبة في تاريخها الحديث، وهو ما يؤكد أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي نموذجية ويحتذى بها، وتنمو بشكل كبير وتتسم بطابع الشراكة الاستراتيجية.

وتوقع الحفني لهذه العلاقات مزيداً من التطور والتقدم بالشكل الذي يعود من خلاله النفع إلى شعبي الإمارات ومصر بل والشعوب العربية، خصوصاً أن هناك توافقاً في الرؤى بين قيادتي البلدين، وهو ما عاد إيجاباً على انطلاق هذه العلاقات وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الثماني الأخيرة.

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور محمد سالمان طايع العلاقة التي تجمع مصر والإمارات بأنها وطيدة وتضرب بجذورها في التاريخ، وتتميز بالثبات والنمو ولم تتغير بتغير الزمان والأحداث وظلت قواعدها راسخة.

وتوقع خلال حديثه لـ«الاتحاد» سير هذه العلاقات على النهج نفسه مع مزيد من التعاون والتكامل على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية والثقافية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً في مختلف الملفات الإقليمية بين البلدين، خصوصاً في ضوء العلاقات الخاصة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس السيسي.

ولا تقتصر العلاقات بين البلدين على مستوى القيادة، لكن تمتد إلى المستوى الشعبي، حسبما أكدت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة نهى أبو بكر، موضحة أن علاقات شعبي البلدين قوية وتاريخية وتتميز بالود والترابط ووحدة المصالح والمصير.

وأوضحت أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالثبات والمشاركة والنقاش والاحترام، وتعتمد على مبدأ أن أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، لافتة إلى حكمة وموضوعية قيادة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشارت أبو بكر إلى أن نموذج الإمارات الفريد في الاستقرار والتوافق، ووحدة حكامها وشعبها، من أجل مواصلة المسيرة التنموية ومكانة الدولة التي نتمنى لها مزيداً من الرقي والرفعة على كافة المستويات.