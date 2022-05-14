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رئيس البرلمان العربي يبارك لمحمد بن زايد انتخابه رئيساً للدولة
عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي
14 مايو 2022 22:50

بارك معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة. 
وأعرب العسومي، في تصريح له، عن تمنياته لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" واستكملها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

المصدر: وام
محمد بن زايد
عادل العسومي
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