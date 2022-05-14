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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
14 مايو 2022 15:37

هنأ معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

وقال معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هو خير خلف لخير سلف، معرباً عن ثقته بأن سموه سوف يواصل مسيرة المؤسس، الوالد الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ خليفة بن زايد رحمهما الله، برجاحته وحكمته ودبلوماسيته..التي سوف تعزز مكانة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها كواحدة من النماذج الفريدة بين الدول الأعضاء في منظمة  التعاون الإسلامي والعالم بشكل عام.

كما تقدم الأمين العام إلى الشعب الإماراتي بالتهاني والتبريكات على الثقة العالية التي يوليها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة والتفافه حول قيادته، منوهاً بوحدة الكلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق والتوافق الذي يعم ديارها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منظمة التعاون الإسلامي
محمد بن زايد
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