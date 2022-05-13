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الملكة إليزابيث: يحزنني سماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد
الملكة إليزابيث
14 مايو 2022 01:28

نعت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الجمعة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».
ونشرت الملكة، عبر حساب العائلة الملكية في موقع «تويتر»، تغريدة جاء فيها «يحزنني سماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. كرس أخوكم الموقر حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وتوطيد العلاقات مع حلفائها وأصدقائها».
وأضافت «سيبقى ذكره خالداً لدى جميع العاملين من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خليفة بن زايد
الملكة إليزابيث
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