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المغرب يعلن الحداد وينكس الأعلام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد
العاهل المغربي الملك محمد السادس
13 مايو 2022 23:58

أصدر جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أمره السامي بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم حدادا على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب في الخارج.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إن المملكة المغربية إذ تشاطر آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق أحزانهم في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لتدعو الله تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد المبرور برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: وام
المغرب
خليفة بن زايد
تعزية
حداد
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