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وزارة الخارجية الأميركية تنعى الشيخ خليفة بن زايد
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي
13 مايو 2022 23:51

نعت وزارة الخارجية الأميركية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني ج. بلينكن، عن تعازي الولايات المتحدة لدولة الإمارات حكومة وشعبا بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال، في بيان رسمي أصدره مكتبه "نشعر بحزن بالغ لسماعنا خبر وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته وللشعب الإماراتي".
وأضاف البيان "لقد كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صديقا حقيقيا للولايات المتحدة".
كما عبر الوزير بلينكن عن تقدير بلاده القوي للدعم الذي قدمه القائد الإماراتي الراحل في بناء الشراكة الاستثنائية بين البلدين اليوم.
وقال "نحن نأسف لرحيله ونكرم إرثه ونبقى ملتزمين بصداقتنا الراسخة وتعاوننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة". 

المصدر: وام
أنتوني بلينكن
خليفة بن زايد
تعزية
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