الأمين العام للأمم المتحدة يعنى الشيخ خليفة بن زايد
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
13 مايو 2022 23:33
نعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة. وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بخالص العزاء إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة قائدها الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وفي بيان رسمي وزعه فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسمه، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال جوتيريش: «قاد الشيخ خليفة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة. كما قاد الشيخ خليفة الإمارات خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي». وجدد الأمين العام التزام منظمة الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بشأن المسائل الإنسانية والحوار بين الأديان، وقضايا السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.