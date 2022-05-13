أكثر من 255 ألف تغريدة رثاء وثناء على فقيد الوطن

أكثر من 250 ألف تغريدة عبر «تويتر» حتى كتابة هذا الخبر، حزناً على رحيل فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه، يوم الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، لتحتل وسوم «#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون و#خليفة_بن_زايد و#الشيخ_خليفة_بن_زايد_آل_نهيان و#خليفة_بن_زايد_في_ذمة_الله» قائمة ترند الإمارات.
وشهدت هذه الوسوم مئات الآلاف من التغريدات عبّر خلالها المغردون عن حزنهم وتأثرهم لرحيل فقيد الوطن في الوقت الذي حملت فيه تغريدات ذكريات الفقيد ومآثره الخالدة.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله .. وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين".
وكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".
وغرد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تلقيت، ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أسأل الله له الرحمة، وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللغة العربية على حسابه: "أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإماراتي".
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن "صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله".
وبحزن، غرد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند: "خليفة بن زايد رحمه الله كان رجل دولة عظيماً وقائداً ذا رؤية".
ولم يكتف المغردون بعبارات الرثاء بل استحضروا عددا من الصور والذكريات لفقيد الوطن ونشروها وعلق عدد كبير على تلك الصور بتأثر، مستحتضرين مآثر فقيد الوطن وإنجازاته الكبيرة.
وغرد الدكتور علي النعيمي: "رحم الله قائد المسيرة الشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جناته".
وكتب الدكتور سلطان النعيمي: "اللهم يا عزيز يا غفار يا من قلت في كتابك العزيز ادعوني استجب لكم.. اللهم ندعوك باسمائك الحسنى أن تغفر للشيخ خليفة بن زايد وتسكنه الفردوس الأعلى وتلهمنا الصبر والسلوان على فراقه اللهم اجزه عنا خير الجزاء".
وغرد الدكتور علي بن تميم: "رعى الله الفقيد بكل خير وأسكنه فسيحات الجنان رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأدخله فسيح جناته، مسيرة حافلة من العطاء وأسس راسخة في البناء والتمكين قادها بحكمة وبصيرة رفيعة وإرادة سامية حفاظاً على نهضة الإمارات وصوناً لشعبها. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكتب سلطان العميمي: "مصابنا عظيم في وفاة المغفور له بإذنه تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. أحسن الله عزاءنا جميعاً. ولا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك، وألهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان".
وقال عبدالله الغذامي: "خليفة بن زايد آل نهيان تغمده الله برحمته ورضوانه والتعازي القلبية للإمارات شعباً ووطناً. وتاريخيا (عيال زايد ) حملوا رسالة أبيهم المؤسس والباني وإن ترجل فارس تسلم الراية فارس آخر. وإن غاب خليفة، فمحمد بن زايد ولي العهد والوعد. قادة تتمثل فيهم حكمة التاريخ والمعنى الإماراتي".
وقال عبدالرحمن الراشد: "نعزي أهلنا في الإمارات، في وفاة رئيسها خليفة بن زايد، تغمده الله برحمته".