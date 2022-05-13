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رئيس وزراء الهند ناعياً خليفة بن زايد: كان رجل دولة
ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند
13 مايو 2022 19:46
نعى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.
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وقال عبر "تويتر": "خليفة بن زايد رحمه الله كان رجل دولة عظيماً وقائداً ذا رؤية".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الوزراء ناريندرا مودي
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