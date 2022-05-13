قادة العالم ينعون خليفة بن زايد

عقب إعلان وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، توالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من قادة دول العالم. فقد نعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، مؤكداً أنه ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون. وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف «فقدنا برحيله قائداً ورائداً خليجياً وعربياً ودولياً». بدوره، نعى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعميق الحزن والأسى، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، معرباً عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، في هذا المصاب الكبير. ووجه بتنكيس عَلَم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على روح فقيد الأمة العربية. وأعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحداد الرسمي على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، لثلاثة أيام. كما نعى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في البلاد. وأعلنت سلطنة عُمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. وقال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إن الشيخ خليفة كان أحد القادة العرب الذين خدموا الأمتين العربية والإسلامية"، مضيفاً فقدنا قائداً فذاً". بدوره نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الراحل، قائلاً "فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً فذاً"، مؤكداً أن الشيخ خليفة كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. إلى ذلك، نعى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، معرباً عن تعازيه لأسرته وشعب الإمارات. وقال عبر تويتر، إن الإمارات أصبحت تحت قيادة الرئيس الراحل رائدة في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع. كما تقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين بتعازيها إلى الشعب الإماراتي. بدورها أعربت موسكو عن حزنها لرحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، مشيرة إلى أن وفاة الشيخ خليفة خسارة كبيرة. وأبدى رئيس وزراء الهند، ناريندار مودي حزنه لهذا الرحيل، مؤكداً أن الشيخ خليفة كان رجل دولة عظيماً وقائداً ذا رؤية.
كما نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال، وقائداً من أعظم القادة..". وأضاف "كان الشيخ خليفة محباً لمصر بحق، وصديقاً مخلصاً في كل الظروف والأحوال". كما نعاه أيضاً الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قائلاً إن "وفاة الشيخ خليفة فاجعة أليمة ونعزي شعب الإمارات". كذلك، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام. بدوره، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن حزنه لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، قائلاً إنه "عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية". ونعاه أيضاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وفي موريتانيا أعلنت الرئاسة حداداً وطنياً لمدة 3 أيام على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تويتر، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الإمارات، فيما نقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، إنه سيجري زيارة إلى الإمارات لتقديم التعازي. فيما نعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله. كما نعاه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة. كذلك، أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ 3 أيام. بدوره، قدم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله. إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان عن خالص تعازيه للشعب الإماراتي، ناعياً المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، قائلاً "فقدنا قائداً فذاً، ورجلاً حكيماً أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجاً يحتذى في التنمية والتطور".
وقدم الرئيس السوري بشار الأسد العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، قائلاً "إن له عظيم الأثر في نهضة الإمارات والمكانة الكبيرة التي حققتها". أيضاً قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التعازي إلى "حكومة الإمارات وإلى شعبها في وفاة رئيس الدولة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"، مؤكداً أن تراث الشيخ خليفة وعطاءه الكبيرين يحظيان بتقدير كبير. كما قدمت السفارة الأميركية بالإمارات العزاء للشعب الإماراتي، مؤكدة أن "المغفور له الشيخ خليفة بن زايد كان صديقاً حقيقياً للولايات المتحدة". من جهته، عبر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن تعازيه الحارة لحكومة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، معتبراً أن الإمارات فقدت زعيماً ذا بصيرة كما فقدت باكستان صديقاً عظيماً.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد "السبت" على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.