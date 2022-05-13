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رئيس جيبوتي ينعى خليفة بن زايد
إسماعيل عمر جيلي
13 مايو 2022 19:03

نعى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.
وقال رئيس جيبوتي على حسابه على موقع تويتر "أتقدم بأحر التعازي إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب الإمارات الشقيق في هذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، فقد كان امتدادا لحكمة الشيخ زايد في هذه الدولة المباركة".

المصدر: وام
إسماعيل عمر جيله
تعزية
خليفة بن زايد
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