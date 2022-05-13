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بوريس جونسون ينعى خليفة بن زايد
بوريس جونسون ينعى خليفة بن زايد
13 مايو 2022 18:59

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بوريس جونسون
الإمارات
خليفة بن زايد
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